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Происшествия

Глава айыльного аймака в Нарыне пытался дать взятку сотруднику ГКНБ

При попытке дать взятку сотруднику ГКНБ задержан глава Учкунского айыльного аймака Нарынского района О.Э.М. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

По его данным, во время оперативно-разыскных мероприятий в марте получены сведения об имеющихся финансовых нарушениях в МП «Жашыл Учкун» Учкунского айыльного аймака.

В частности, у МП имеется два банковских счета (в ОАО «Дос-Кредобанк» — основной счет и в ОАО «РСК Банк» — специальный счет), где поступающие деньги за пользование пастбищами вносятся на специальный счет.

В августе 2023 года в целях придания видимости исполнения плана по сбору пастбищных выплат ответственные лица Учкунского айыльного аймака из основного счета сняли 260 тысяч сомов и внесли на спецсчет. Они пытались списать 260 тысяч из основного счета под видом выполнения различных ремонтных работ на пастбищах, которые фактически не были выполнены.

18 марта глава Учкунского айыльного аймака Нарынского района О.Э.М., 1975 года рождения, предложил сотруднику ГКНБ взятку в 100 тысяч сомов за прекращение проверочных мероприятий. Он был задержан по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

Задержанный 19 марта водворен в ИВС ГОВД Нарына. 20 марта решением Нарынского городского суда в отношении О.Э.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289874/
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