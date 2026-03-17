В Кыргызстане в 2025 году зарегистрировано 369 преступлений против половой неприкосновенности, половой свободы и духовно-нравственного здоровья личности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, в структуре преступлений:

137 случаев — изнасилование;

115 — действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет;

43 — насильственные действия сексуального характера;

54 — развратные действия;

20 — принуждение к действиям сексуального характера.

Читайте по теме Власти КР предлагают ввести пожизненное заключение за сексуальные преступления

Согласно информации прокуратуры, в 77 случаях пострадали женщины, в 286 — дети.

Отдельно отмечены преступления в отношении людей с инвалидностью. Зафиксировано 13 таких случаев, из них 10 — изнасилования и 3 — насильственные действия сексуального характера. При этом восемь преступлений совершены в отношении несовершеннолетних с инвалидностью: семи девочек и одного мальчика.

В главном надзорном органе сообщили, что раскрыто 356 преступлений, однако 598 подобных фактов прошлых лет остаются нераскрытыми.