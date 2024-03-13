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За вымогательство взятки задержан специалист Тамгинского айыл окмоту

За вымогательство взятки задержан специалист Тамгинского айыл окмоту. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, выявлены факты проявлений коррупционного характера и незаконных действий при предоставлении земельных участков в Джети-Огузском районе. Работник айыл окмоту, пользуясь служебным положением, вымогал у местных жителей денежные средства за сдачу в аренду земельных участков, расположенных на берегу озера.

Во время проверки было установлено, что он пытается вернуть деньги, ранее полученные им в виде взятки.

Сотрудниками милиции с поличным при возврате ранее полученной взятки чиновник пойман.

В настоящее время ведется расследование дела, возбужденного по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР.

По предварительным данным, имеются другие факты нарушений законности, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288849/
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За вымогательство взятки задержан специалист Тамгинского айыл окмоту