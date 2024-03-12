Изнасилование 11-летнего мальчика. К обвиняемому могут применить пробацию

Сегодня в Сокулукском районном суде продолжилось заседание по уголовному делу об изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Индира Саутова.

По ее словам, подано ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому. Однако суд отказал в его удовлетворении. Юрист опасается, что к обвиняемому могут применить пробационный надзор.

Обвиняемый, как отметила Индира Саутова, не признает вину, несмотря на то что в материалах дела есть доказательства.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика несколько месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.



Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновлен.

Назначены экспертизы, которые подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки возбудили и довели до суда. Одному из обвиняемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой сторона потерпевших не согласна.

В отношении второго обвиняемого производство прекратили, так как на момент совершения преступления ему было 13,5 года.