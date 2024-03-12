17:33
USD 89.43
EUR 97.88
RUB 0.98
Происшествия

Изнасилование 11-летнего мальчика. К обвиняемому могут применить пробацию

Сегодня в Сокулукском районном суде продолжилось заседание по уголовному делу об изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Индира Саутова.

По ее словам, подано ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому. Однако суд отказал в его удовлетворении. Юрист опасается, что к обвиняемому могут применить пробационный надзор.

Обвиняемый, как отметила Индира Саутова, не признает вину, несмотря на то что в материалах дела есть доказательства.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика несколько месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.

Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновлен.

Назначены экспертизы, которые подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки возбудили и довели до суда. Одному из обвиняемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой сторона потерпевших не согласна.

В отношении второго обвиняемого производство прекратили, так как на момент совершения преступления ему было 13,5 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288813/
просмотров: 532
Версия для печати
Материалы по теме
Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемые отрицают свою вину
В Сокулуке мальчика насиловали двое односельчан. Дело передали в суд
В Сокулуке местные чиновники подозреваются в коррупции. Заведено уголовное дело
В Сокулуке организовали «земельную мафию». Задержаны сотрудники Минсельхоза
Пропавшую в Сокулукском районе 19-летнюю Александру Корниенко нашли
Две легковушки и пассажирский бусик столкнулись на перекрестке в Сокулуке
В Сокулукском районе в сарае повесилась 26-летняя женщина
Мужчина истязал бывшую жену. Асель Ногойбаеву навестили чиновники
Разборки со стрельбой в Сокулуке. Задержаны трое подозреваемых
Разборки со стрельбой в Сокулуке. Милиция ищет двух подозреваемых
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан чемпион мира по&nbsp;бильярду Каныбек Сагынбаев В Бишкеке задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев
В&nbsp;Оше задержан полковник в&nbsp;отставке. Разыскивался за&nbsp;продажу наркотиков В Оше задержан полковник в отставке. Разыскивался за продажу наркотиков
Сотрудников ночного клуба &laquo;Промзона&raquo; в&nbsp;Бишкеке подозревают в&nbsp;продаже наркотиков Сотрудников ночного клуба «Промзона» в Бишкеке подозревают в продаже наркотиков
Четырех детей, пропавших в&nbsp;горах Иссык-Куля, нашли Четырех детей, пропавших в горах Иссык-Куля, нашли
Бизнес
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
12 марта, вторник
17:24
В Бишкеке милиционеры не дали мужчине совершить суицид В Бишкеке милиционеры не дали мужчине совершить суицид
17:03
Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по трансплантации печени
16:39
Кемпир-абадское дело. Глава Верховного суда объяснил затягивание процесса
16:22
Изнасилование 11-летнего мальчика. К обвиняемому могут применить пробацию
16:16
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер