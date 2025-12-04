16:02
Происшествия

Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи

Школьники Сокулука вынуждены переходить дорогу через трубу из-за опасной дороги. Об этом 24.kg сообщили жители.

Пару дней назад на трассе насмерть сбили двух девочек с бабушкой. После ДТП ученики средней школы № 2 с родителями записали видеообращение к властям с просьбой отрегулировать движение на прилегающей улице. По их словам, несмотря на пешеходную дорогу и светофор, машины едут на красный, создавая аварийную ситуацию.

Чтобы обезопасить себя, маленькие дети переходят через подземную трубу. Но она довольно темная и узкая для постоянного использования и не подходит школьникам постарше.

Жители села уже обращались к местным депутатам, но безуспешно. Они просят Минстрой КР установить подземный переход или дорожный контроль во избежание будущих аварийных ситуаций.
