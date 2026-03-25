В Сокулукском районе хотят отдать 19 гектаров сельхозземель под кладбище

Кожомкульский айыльный кенеш вынес на общественное обсуждение проект решения о выделении земельного участка под захоронения.

Согласно документу, предлагается передать 19 гектаров земель сельскохозяйственного назначения из контура № 446 для организации кладбища. Решение обосновано необходимостью обеспечения населения айыльного аймака дополнительными местами для захоронений.

Отмечается, что для реализации проекта участок должен быть переведен в соответствующую категорию земель. Материалы по трансформации будут направлены в Сокулукскую районную государственную администрацию.

Точные границы, площадь и местоположение участка определят по итогам землеустроительных работ.

Контроль за исполнением решения возложен на главу айыл окмоту.