В Сокулуке дети переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий МВД

В МВД Кыргызстана взяли под личный контроль ситуацию с опасной дорогой для школьников в Сокулуке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в 24.kg обратились жители села Сокулук и рассказали об опасном переходе дороги возле школы № 2. По их словам, машины не останавливаются даже на красный, и дети вынуждены ходить через подземную трубу.

Отмечается, что в связи с этим заместитель начальника УОБДД по Чуйской области Мирбек Керимбеков выехал на место и взял ситуацию под личный контроль. Он проверил участок дороги, заметив, что дорожные знаки установлены согласно ГОСТу, а пешеходные переходы соответствуют требованиям.

Тем не менее заместитель начальника дал поручения соответствующим службам и распорядился обеспечить безопасный переход детей. Также он подчеркнул, что безопасность детей — главный приоритет, и все необходимые меры будут приняты.