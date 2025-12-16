10:43
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Происшествия

В Сокулукском районе государству возвращен регулирующий бассейн

В Сокулукском районе государству возвращен регулирующий бассейн стоимостью 43 миллиона сомов. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, в ходе проверки, проведенной районным надзорным органом, установлено, что регулирующий бассейн в селе Арал Сары-Өзөнского айыл окмоту общей площадью 12,3 гектара в 2005-2006 годах передан в частную собственность с нарушением требований законодательства бывшим айыл окмоту имени Крупской.

В результате принятых прокурорских мер оформлен бессрочный госакт, согласно которому регулирующий бассейн общей стоимостью 43 миллиона сомов возвращен в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354738/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке дети переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий МВД
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи
Завершено асфальтирование автодороги Сокулук — Белогорка
В селе Комсомольском у детей нет учебников по английскому. Ответ директора школы
На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
В Сокулуке при пьяной ссоре мужчина убил 71-летнего односельчанина
В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
В Сокулукском районе завершена реконструкция центрального стадиона
В селе Фрунзе под Сокулуком люди не могут добраться до города — нет транспорта
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
МВД: Задержан подозреваемый за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам МВД: Задержан подозреваемый за призывы к массовым беспорядкам
Бизнес
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
16 декабря, вторник
10:43
В Кыргызстане создана Национальная комиссия по радиочастотам В Кыргызстане создана Национальная комиссия по радиочас...
10:41
Во время зажжения елки в Бишкеке потерялись шесть детей
10:41
Госимущество запретили передавать третьим лицам без решения кабмина
10:38
Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки
10:34
Теракт в Магдебурге: Германия депортирует подозреваемого из Центральной Азии