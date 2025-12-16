В Сокулукском районе государству возвращен регулирующий бассейн стоимостью 43 миллиона сомов. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, в ходе проверки, проведенной районным надзорным органом, установлено, что регулирующий бассейн в селе Арал Сары-Өзөнского айыл окмоту общей площадью 12,3 гектара в 2005-2006 годах передан в частную собственность с нарушением требований законодательства бывшим айыл окмоту имени Крупской.

В результате принятых прокурорских мер оформлен бессрочный госакт, согласно которому регулирующий бассейн общей стоимостью 43 миллиона сомов возвращен в государственную собственность.