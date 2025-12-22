12:50
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

Пожар в детсаду под Бишкеком: эвакуированы 30 человек

В селе Торт-Куль Сокулукского района произошел пожар в детском саду. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло сегодня около 8.00. На место происшествия были направлены три пожарных расчета.

В целях безопасности из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в 9.53. Площадь возгорания составила около 550 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают работы по полной ликвидации огня и проливке очага.

Причины пожара устанавливаются.
