Будьте осторожны! Мошенники теперь звонят, представляясь сотрудниками милиции

В ГУВД Бишкека проинформировали, что теперь мошенники звонят с незнакомого номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В некоторых случаях они выходят на связь в форме милиционеров.

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях кыргызского сегмента граждане активно делятся видеообращением, где рассказывают cо столкнувшимся мошенническими действиями через мессенджер Whatsapp. Используя видеозвонок, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, наиболее изощренные выходят на связь будучи в форме сотрудника милиции.

ГУВД призывает горожан и гостей столицы быть более бдительными, не поддаваться эмоциям и соблюдать элементарные правила безопасности:

ни в коем случае не вступайте в диалог с такими лицами;

если разговор начат, то уточните анкетные данные сотрудника, который вам звонит после чего позвоните в тот орган, где он якобы работает;

заблокируйте неизвестные абонентские номера, в том числе принадлежащие иностранным операторам связи;

незамедлительно сообщите по коротком круглосуточному номеру 102.

Данный вид мошенничества появился после последнего обновления мессенджера.