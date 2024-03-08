11:29
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Происшествия

Будьте осторожны! Мошенники теперь звонят, представляясь сотрудниками милиции

В ГУВД Бишкека проинформировали, что теперь мошенники звонят с незнакомого номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В некоторых случаях они выходят на связь в форме милиционеров.

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях кыргызского сегмента граждане активно делятся видеообращением, где рассказывают cо столкнувшимся мошенническими действиями через мессенджер Whatsapp. Используя видеозвонок, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, наиболее изощренные выходят на связь будучи в форме сотрудника милиции.

ГУВД призывает горожан и гостей столицы быть более бдительными, не поддаваться эмоциям и соблюдать элементарные правила безопасности:

  • ни в коем случае не вступайте в диалог с такими лицами;
  • если разговор начат, то уточните анкетные данные сотрудника, который вам звонит после чего позвоните в тот орган, где он якобы работает;
  • заблокируйте неизвестные абонентские номера, в том числе принадлежащие иностранным операторам связи;
  • незамедлительно сообщите по коротком круглосуточному номеру 102.

Данный вид мошенничества появился после последнего обновления мессенджера.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288571/
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая
В Бишкеке мошенники продолжают звонить горожанам, вымогая деньги
Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет
В Таласе распространяют объявления об оказании интим-услуг через соцсети
В интернете мошенники обещают быстрый заработок, прикрываясь именем президента
В Бишкеке мошенники продали чужие машины за $35 тысяч
Мошенники с помощью нейросетей подделали видео с президентом Узбекистана
Мошенник выманил $49 тысяч под предлогом организации концерта с участием звезд
Мошенники выманивают деньги, прикрываясь Айсулуу Тыныбековой
Вам звонят по видеосвязи и предлагают начать трансляцию. Это мошенники
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
EMSC: Землетрясение произошло в&nbsp;194 километрах от&nbsp;Бишкека EMSC: Землетрясение произошло в 194 километрах от Бишкека
В&nbsp;Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на&nbsp;улицу В Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на улицу
В&nbsp;ОАЭ задержан приближенный Камчи Кольбаева по&nbsp;прозвищу Моби В ОАЭ задержан приближенный Камчи Кольбаева по прозвищу Моби
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
8 марта, пятница
11:28
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото на турнире Yasar Dogu&Vehbi Emre Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото на турн...
11:00
Территориальная реформа. Только 10 из 117 кенешей возглавили женщины
10:29
Программа «Молодые лидеры Кыргызстана 2024» показала свою эффективность — кабмин
10:15
Верю, что женские инициативы вдохновят нас. Поздравление президента с 8 Марта
10:00
Всего 2 процента улиц в Бишкеке носят женские имена. В честь кого они названы