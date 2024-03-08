Будьте осторожны! Мошенники теперь звонят, представляясь сотрудниками милиции

В ГУВД Бишкека проинформировали, что теперь мошенники звонят с незнакомого номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В некоторых случаях они выходят на связь в форме милиционеров.
Отмечается, что в последнее время в социальных сетях кыргызского сегмента граждане активно делятся видеообращением, где рассказывают cо столкнувшимся мошенническими действиями через мессенджер Whatsapp. Используя видеозвонок, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, наиболее изощренные выходят на связь будучи в форме сотрудника милиции.
ГУВД призывает горожан и гостей столицы быть более бдительными, не поддаваться эмоциям и соблюдать элементарные правила безопасности:
- ни в коем случае не вступайте в диалог с такими лицами;
- если разговор начат, то уточните анкетные данные сотрудника, который вам звонит после чего позвоните в тот орган, где он якобы работает;
- заблокируйте неизвестные абонентские номера, в том числе принадлежащие иностранным операторам связи;
- незамедлительно сообщите по коротком круглосуточному номеру 102.
Данный вид мошенничества появился после последнего обновления мессенджера.