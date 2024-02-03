Авария на ТЭЦ Бишкека. Запущено дополнительно четыре котла

На ТЭЦ Бишкека запущено дополнительно четыре котла. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

По его данным, в работе шесть котлов и три турбогенератора, а также все насосные станции.



Температура в сетях увеличена, доходит с 34 до 64 градусов.

