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Происшествия

Авария на ТЭЦ Бишкека. Запущено дополнительно четыре котла

На ТЭЦ Бишкека запущено дополнительно четыре котла. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

По его данным, в работе шесть котлов и три турбогенератора, а также все насосные станции.

Температура в сетях увеличена, доходит с 34 до 64 градусов.

Накануне ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещало возобновить подачу тепла до 22.00 2 февраля.   
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285821/
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