Авария на ТЭЦ Бишкека. Запущено дополнительно четыре котла

На ТЭЦ Бишкека запущено дополнительно четыре котла. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.
По его данным, в работе шесть котлов и три турбогенератора, а также все насосные станции.
Температура в сетях увеличена, доходит с 34 до 64 градусов.
Накануне ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещало возобновить подачу тепла до 22.00 2 февраля.