Из органов прокуратуры уволили следователя Ошского гарнизона. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев по итогам деятельности ГП КР за прошлый год.

По его словам, сотрудника отстранили от работы из-за того, что его тесть связан с организованной преступной группой.

Глава надзорного органа добавил, что в 2023-м шесть сотрудников прокуратуры привлекли к уголовной ответственности. Более 10 уволили, 501 человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, ранее в Кыргызстане за связь с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым и коррупционером Райымбеком Матраимовым уволили свыше 180 сотрудников госорганов, в том числе работников МВД и Таможенной службы.