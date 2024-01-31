17:10
USD 89.32
EUR 96.66
RUB 1.00
Происшествия

На Иссык-Куле обнаружили типографию, в которой печатали экстремистские материалы

ГКНБ совместно со службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД по Иссык-Кульской области произведен санкционированный судом обыск по местам жительства активных членов Джети-Огузской ячейки религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, по адресам проживания обнаружены различные брошюры, имеющие принадлежность к «Хизб ут-Тахрир», блокноты религиозного характера, а также мобильные телефоны.

«В доме у одного из членов организации также обнаружена типография, где печатались экстремистские материалы, которые в дальнейшем распространялись среди членов РЭО», — сказали в ведомстве.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, назначены соответствующие экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285514/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене мужчина распространял экстремистские материалы в соцсетях
В Сузакском районе задержали членов запрещенной «Йакын Инкар»
В Базар-Коргоне задержали активных членов организации «Хизб-ут Тахрир»
Задержанной в Бишкеке российской активистке продлили содержание в СИЗО
В Бишкеке спецназ ГКНБ задержал ранее разыскиваемых экстремистов
В Чуйской области задержаны сторонники экстремистской организации
В реестре экстремистов и розыске. В Бишкеке задержана российская активистка
Мужчина купил книги экстремистского характера на Ошском рынке и получил срок
В Джалал-Абаде пресекли деятельность подпольной ячейки «Йакын Инкар»
Жителя Чуйской области задержали за посты в Facebook. Подозревают в экстремизме
Популярные новости
Бунт заключенных в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;1&nbsp;подавили сотрудники СИН Бунт заключенных в колонии № 1 подавили сотрудники СИН
Афтершоки после землетрясения в&nbsp;Китае продолжаются Афтершоки после землетрясения в Китае продолжаются
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Задержаны подозреваемые в&nbsp;покушении на&nbsp;убийство Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство
Местные чиновники Чуйской области подозреваются в&nbsp;незаконной продаже земли Местные чиновники Чуйской области подозреваются в незаконной продаже земли
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
31 января, среда
17:10
Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через...
17:06
Смерть ребенка в стоматологии. Анестезиолога отпустили под домашний арест
16:42
В Таласе распространяют объявления об оказании интим-услуг через соцсети
16:32
За связь с ОПГ из прокуратуры уволили одного сотрудника — Курманкул Зулушев
16:20
На Иссык-Куле обнаружили типографию, в которой печатали экстремистские материалы