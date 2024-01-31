На Иссык-Куле обнаружили типографию, в которой печатали экстремистские материалы

ГКНБ совместно со службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД по Иссык-Кульской области произведен санкционированный судом обыск по местам жительства активных членов Джети-Огузской ячейки религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, по адресам проживания обнаружены различные брошюры, имеющие принадлежность к «Хизб ут-Тахрир», блокноты религиозного характера, а также мобильные телефоны.

«В доме у одного из членов организации также обнаружена типография, где печатались экстремистские материалы, которые в дальнейшем распространялись среди членов РЭО», — сказали в ведомстве.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, назначены соответствующие экспертизы.