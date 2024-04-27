В Кыргызстане сумма компенсаций пострадавшим на производстве выросла в 15 раз

За пять лет ежегодная сумма компенсаций пострадавшим на производстве выросла в 15 раз. Об этом сказала заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова в рамках конференции, посвященной Всемирному дню труда.

По ее словам, за последние пять лет выросло число работников, получивших компенсации за травмы на рабочем месте из-за несоблюдения работодателями техники безопасности.

Если в 2018-м общая сумма выплат составила 8,6 миллиона сомов, то в 2023 году — уже 123 миллиона.

За тот же период в четыре раза увеличилась сумма невыплаченной зарплаты, которую Министерство труда помогло получить у работодателей, — с 5 миллионов сомов в 2018-м до 22,6 миллиона в прошлом году.

В Кыргызстане охрана труда — неотъемлемая часть социальной политики, и ведомство уделяет пристальное внимание профилактике несчастных случаев на производстве и защите трудовых прав граждан. Жылдыз Полотова

Замглавы Минтруда уделила внимание охране детского труда, которая, по ее словам, означает не только защиту детей от эксплуатации и трудовых рисков, но и обеспечение им возможности получить образование, играть и развиваться в безопасной среде.

«Для обеспечения защиты детей от эксплуатации и недопущения распространения наихудших форм детского труда КР ратифицировала Конвенцию МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и Конвенцию МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу. Необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы контроля за соблюдением прав детей в сфере труда. Не менее важно учитывать тенденцию глобального старения населения и его влияния на рынок труда», — подчеркнула Жылдыз Полотова.