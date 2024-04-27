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Спорт

У Кыргызстана Малый кубок Maxima Masters Евразия по конкуру

В Ташкенте разыграли Малый кубок Maxima Masters Евразия по конкуру. Об этом сообщает konkur_pro в Instagram.

На дистанции 130 сантиметров первыми стали Андрей Тряпицин на Флоризель, третьими финишировали Камиль Сабитов на Д’Артаньяне.

В Кубке президента Федерации конного спорта Узбекистана Андрей Тряпицин забрал золото в маршруте 130 сантиметров. Третьей стала Валерия Соколова, которая выступает также за Кыргызстан.

Ранее кыргызстанцы завоевали несколько медалей этапа Евразийских игр по конкуру, который проходит в Ташкенте.
Ссылка: https://24.kg/sport/292828/
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