В Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие требуются сотрудники

Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив. Об этом сообщила мэрия столицы.
Требуются:
- контролеры от 23 до 50 лет. Работа по договору, заработная плата — 1 тысяча 500 сомов за смену (12 часов), график работы — 6\1;
- нарколог. Требования: опыт работы и высшее образование, заработная плата — 24 тысячи 600 сомов;
- диспетчер. Требования: опыт работы, высшее или среднеспециальное образование, заработная плата — 26 тысяч 400 сомов.
За подробной информацией обращаться по номеру телефона 0312531789.