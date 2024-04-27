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Общество

В Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие требуются сотрудники

Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» приглашает ответственных сотрудников в свой коллектив. Об этом сообщила мэрия столицы.

Требуются:

  • контролеры от 23 до 50 лет. Работа по договору, заработная плата — 1 тысяча 500 сомов за смену (12 часов), график работы — 6\1;
  • нарколог. Требования: опыт работы и высшее образование, заработная плата — 24 тысячи 600 сомов;
  • диспетчер. Требования: опыт работы, высшее или среднеспециальное образование, заработная плата — 26 тысяч 400 сомов.

За подробной информацией обращаться по номеру телефона 0312531789.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292813/
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