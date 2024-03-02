Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в Facebook. Его задержали

В Чуйской области задержан бывший так называемый амир, то есть лидер запрещенной международной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, пользователь социальной сети Facebook, зарегистрированный под именем Т.Ж. распространял материалы и атрибутику, запрещенной в Кыргызстане международной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по статье 332 (изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В ходе проведения следственных оперативно-разыскных мероприятий установлен пользователь вышеуказанной социальной сети. Им оказался гражданин Ж.Т., 1969 года рождения, который, с его слов, является бывшим амиром, то есть бывшим лидером запрещенной международной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Он отказался встать на правильный путь и отречься от идеи запрещенной организации, то есть остался приверженцем запрещенной организации. Следствие продолжается.