Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистские призывы

В Иссык-Кульской области задержан член экстремистского движения «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, оперативникам ОВД Джети-Огузского района поступила информация о том, что некий мужчина занимается распространением идей «Хизб ут-Тахрира», признанного в Кыргызстане запрещенным.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР. Задержан 51-летний житель села Ак-Терек А.А., у которого в доме произведен санкционированный обыск, изъяты литература, ноутбуки и принтеры.

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

Судебно-теологическая экспертиза определила, что в содержании изъятой литературы имеются идеи запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир-Аль-Ислами». Кроме того, мужчина в соцсетях распространял призывы экстремистов.

Решением районного суда в период проведения следственных мероприятий подозреваемому А.А. избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ведется следствие.