22:29
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Происшествия

Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистские призывы

В Иссык-Кульской области задержан член экстремистского движения «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, оперативникам ОВД Джети-Огузского района поступила информация о том, что некий мужчина занимается распространением идей «Хизб ут-Тахрира», признанного в Кыргызстане запрещенным. 

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР. Задержан 51-летний житель села Ак-Терек А.А., у которого в доме произведен санкционированный обыск, изъяты литература, ноутбуки и принтеры.

пресс-службы УВД Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

Судебно-теологическая экспертиза определила, что в содержании изъятой литературы имеются идеи запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир-Аль-Ислами». Кроме того, мужчина в соцсетях распространял призывы экстремистов.

Решением районного суда в период проведения следственных мероприятий подозреваемому А.А. избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290192/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Баткена распространяли в соцсетях экстремистские материалы. Их задержали
Борьба с экстремизмом. Кыргызстан переходит на новые методы профилактики
За призывы к экстремизму задержан житель Баткена
Житель Баткена распространял экстремистские материалы в соцсетях
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош
Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в Facebook. Его задержали
В Чуйской области мужчина распространял экстремистские материалы. Его задержали
На Иссык-Куле обнаружили типографию, в которой печатали экстремистские материалы
В Баткене мужчина распространял экстремистские материалы в соцсетях
В Сузакском районе задержали членов запрещенной «Йакын Инкар»
Популярные новости
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в&nbsp;выводе $1,5 миллиона Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Райымбек Матраимов экстрадирован в&nbsp;Бишкек Райымбек Матраимов экстрадирован в Бишкек
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
29 марта, пятница
22:20
Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистские призывы Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистск...
22:00
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
21:45
Глава МИД Кыргызстана обсудил с Дипакадемией международную безопасность
21:28
Состояние 1 процента самых богатых американцев достигло $44,6 триллиона
21:04
Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину