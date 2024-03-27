Борьба с экстремизмом. Кыргызстан переходит на новые методы профилактики

Кыргызстан переходит на новые методы профилактики в борьбе с экстремизмом. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Госкомрелигии Замир Кожомбердиев.

По его словам, новые методы будут ориентированы на интернет-пространство, так как основная масса молодежи вовлекается в деструктивную идеологию через соцсети.

«Госкомрелигия совместно с МВД приступает к разработке новых методов, будем акцентировать внимание на качественных профилактических мероприятиях. Мы показываем студентам слайды, рассказываем о религии, увидев в интернете посты на эту тему, молодежь интересуется, задает вопросы», — отметил Замир Кожомбердиев.

Директор Института стратегического анализа и прогноза Аман Салиев подчеркнул, что профилактика дает большие результаты.

«Мы выбрали правильную стратегию профилактики, а не силового подавления. Смогли избежать тех тяжелых и кризисных ситуаций, которые сложились в соседних республиках, где акцент был сделан на силовой метод. Это привело к тому, что у соседей появилась вооруженная, подпольная неподконтрольная оппозиция», — сказал он.

По словам сотрудника Службы противодействия экстремизму и незаконной миграции МВД Ратбека Турусбекова, одним из действенных методов профилактики экстремизма также является показ театрализованных шоу.