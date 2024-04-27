Басманный суд Москвы заключил под стражу 12-го фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Фото пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы

По версии следствия, обвиняемый обеспечивал террористов связью и деньгами. Джумахону Курбонову отводились «преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата», отмечается в пресс-релизе суда.

Ранее в связи с нападением на «Крокус Сити Холл» были арестованы 11 человек, все они предполагаемые исполнители атаки и обвиняются по статье о теракте. Все, кроме одного, — уроженцы Таджикистана.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По данным Следственного комитета РФ, в теракте погибло 145 человек. Ответственность за нападение взяли на себя радикальные исламисты. Власти РФ заявляют о причастности Украины к теракту.