Состоялся очередной раунд переговоров по кыргызско-таджикской госгранице

В Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Обсуждены вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Фото пресс-службы кабмина

Стороны также обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.