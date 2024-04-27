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Общество

Состоялся очередной раунд переговоров по кыргызско-таджикской госгранице

В Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Обсуждены вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Стороны также обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292832/
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