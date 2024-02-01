В Чуйской области мужчина распространял экстремистские материалы. Его задержали

В Чуйской области задержан подозреваемый в распространении материалов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По его данным, некий М., пользователь Facebook, распространял аудио- и видеоматериалы, а также атрибутику запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Возбуждено уголовное дело по статье 332 (изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР.

В следственную службу ОВД Сокулукского района доставлен Ж.М.,1988 года рождения. Он признался, что занимался распространением материалов «Хизб ут-Тахрира».

Следствие продолжается, по результатам действиям Ж.М. будет дана юридическая оценка.