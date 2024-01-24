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Факты отмывания денег на 20 миллионов сомов выявила СБНОН за три года

За три года Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявила восемь фактов легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате нелегальных операций с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, сумма незаконной легализации денежных средств составила 20 миллионов 605 тысяч 466 сомов (два жилых помещения, оборудованные под нарколаборатории, четыре машины на 3 миллиона 160 тысяч 800 сомов).

Также за три года СБНОН МВД провела 27 оперативно-разыскных мероприятий по методу «контролируемая поставка» наркотиков, где в результате из незаконного оборота изъяты 301 килограмм 874 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Из них героин — 74 килограмма 808 граммов, опий — 8 килограммов 913 граммов, гашиш — 172 килограмма 480 граммов, марихуана — 2 килограмма 624 грамма, психотропные вещества — 42 килограмма 518 граммов, гашишное масло — 531 грамм.

«За истекшие три года на территории республики проведено 735 профилактических мероприятий с охватом населения около 900 тысяч человек. Среди студентов и школьников проведены 523 мероприятия о влиянии наркотических средств на здоровье человека, направленные на поддержку различных инициатив, способствующих развитию творческого потенциала и досуга, а также на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Проведено 212 спортивных и других мероприятий», — отметили в МВД.

Кроме того, во исполнение государственных поручений и в рамках совершенствования нормативных правовых актов в сфере незаконного оборота наркотиков СБНОН МВД разработано шесть НПА.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284985/
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