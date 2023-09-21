Россия выдала Кыргызстану разыскиваемого организатора финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что надзорный орган России удовлетворил запрос Генпрокуратуры КР о выдаче Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности.

Подозреваемая обвиняется по факту преступлений, предусмотренных статьями 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 159 «Мошенничество» УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, она принимала участие в деятельности сообщества, которое совершало тяжкие и особо тяжкие преступления и «действовало под видом компании «Финико» (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды».

ГП России сообщает, что Чолпон Айдарова была региональным руководителем группировки, члены которой в период своей деятельности на территории Кыргызстана завладели денежными средствами более 100 граждан на сумму $1,2 миллиона и 5,7 миллиона сомов.

Помимо этого, она также совместно с группой преступников похитила денежные средства в значительном размере еще у двух граждан, злоупотребляя их доверием.

25 апреля Генеральная прокуратура РФ организовала экстрадиционную проверку главы кыргызстанского представительства финансовой пирамиды Finiko. В отношении женщины, находящейся в международном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Грузии была задержана соорганизатор бишкекского филиала финансовой пирамиды Finiko.

В конце ноября 2022-го сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Участники сообщества предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки, обещая выплачивать большие проценты.

По данным следствия ГП РФ, с августа 2019 года по декабрь 2020-го представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 миллионов рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.