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Происшествия

Россия выдала Кыргызстану разыскиваемого организатора финансовой пирамиды Finiko

Россия выдала Кыргызстану разыскиваемого организатора финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что надзорный орган России удовлетворил запрос Генпрокуратуры КР о выдаче Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности.

Подозреваемая обвиняется по факту преступлений, предусмотренных статьями 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 159 «Мошенничество» УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, она принимала участие в деятельности сообщества, которое совершало тяжкие и особо тяжкие преступления и «действовало под видом компании «Финико» (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды».

ГП России сообщает, что Чолпон Айдарова была региональным руководителем группировки, члены которой в период своей деятельности на территории Кыргызстана завладели денежными средствами более 100 граждан на сумму $1,2 миллиона и 5,7 миллиона сомов.

Помимо этого, она также совместно с группой преступников похитила денежные средства в значительном размере еще у двух граждан, злоупотребляя их доверием.

25 апреля Генеральная прокуратура РФ организовала экстрадиционную проверку главы кыргызстанского представительства финансовой пирамиды Finiko. В отношении женщины, находящейся в международном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Грузии была задержана соорганизатор бишкекского филиала финансовой пирамиды Finiko.

В конце ноября 2022-го сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Участники сообщества предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки, обещая выплачивать большие проценты.

По данным следствия ГП РФ, с августа 2019 года по декабрь 2020-го представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 миллионов рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275561/
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