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Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста вновь вызвали на допрос

Активиста Ондуруша Токтонасырова вновь вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщил адвокат Агзам Душеналиев.

По его словам, Ондуруш Токтонасыров вызван пока в качестве свидетеля.

«Сегодня будут ознакомление с заключением экспертизы и допрос Ондуруша Токтонасырова», — сказал Агзам Душеналиев.

Напомним, 30 мая неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269841/
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