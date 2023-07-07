Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста вновь вызвали на допрос

Активиста Ондуруша Токтонасырова вновь вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщил адвокат Агзам Душеналиев.

По его словам, Ондуруш Токтонасыров вызван пока в качестве свидетеля.

«Сегодня будут ознакомление с заключением экспертизы и допрос Ондуруша Токтонасырова», — сказал Агзам Душеналиев.

Напомним, 30 мая неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.