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В Европе задержан кыргызстанец, подозреваемый в терроризме

В Европе задержаны девять выходцев из стран Центральной Азии, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ.

Уточняется, что задержанные находились в Германии и Нидерландах. В ФРГ задержаны туркменистанец, кыргызстанец и пять граждан Таджикистана.

Гражданин КР Аброржон К., по версии следствия, с апреля прошлого года собирал средства для террористической организации «Исламское государство» и переводил деньги на зарубежные счета.

В Нидерландах, по данным Генпрокуратуры страны, были задержаны их сообщники, подозреваемые в подготовке теракта. Это супружеская пара: 29-летний таджикистанец и 31-летняя гражданка Кыргызстана.

Задержанных подозревают в создании террористического сообщества и участии в нем, а также в поддержке экстремистской организации «Исламское государство» (статьи 129a и 129b УК ФРГ).

По версии следствия, все задержанные — выходцы из государств Центральной Азии давно знакомы друг с другом и разделяют радикальные исламские взгляды. Ранее все они проживали в Украине, но после начала военного вторжения России весной 2022-го под видом беженцев перебрались в Германию.

Все задержанные содержатся в СИЗО в Германии и Нидерландах.

Посольство Кыргызстана в Германии пока не комментирует эти задержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269832/
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