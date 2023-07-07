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Происшествия

На Иссык-Куле спецслужбы обыскали дома членов «Хизб ут-Тахрира»

В Иссык-Кульской области спецслужбы совместно с сотрудниками милиции обыскали дома местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, обыск проведен по 13 адресам.

«По результатам оперативно-следственных мероприятий выявлено 142 случая распространения литературы, листовок, брошюр, а также 38 электронных носителей, флеш-карт, дисков и 28 мобильных телефонов. В них по заключению теологической экспертизы обнаружены материалы экстремистского характера, изданные террористической организацией «Хизб ут-Тахрир». Возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269820/
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