01:48
USD 87.74
EUR 95.45
RUB 0.96
Происшествия

Дело Юрия Низовского. Экс-директора школы приговорили к штрафу в 50 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего директора школы № 61 Юрия Низовского виновным по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. Об этом говорится в приговоре суда.

По версии следствия, Юрий Низовский 18 июля прошлого года в своем служебном кабинете незаконно получил $400 от учителя кыргызского языка за перевод из другой школы и зачисление в третий класс ее родственника.

«Он же, являясь директором авторской физико-математической школы-лицея № 61, 8 июля 2022-го в своем кабинете принял родителя ученика А.А. Последний сообщил, что его сын в последней четверти 11-го класса получил большое количество неудовлетворительных оценок, которые могут повлиять на его поступление в вуз. Выслушав родителя, директор школы сказал, что за определенное вознаграждение может помочь в исправлении оценок. От родителя Низовский получил 10 тысяч сомов за исправление оценок его сыну при окончании учебы. Кроме того, он принял родителя, который просил перевести его детей из школы № 25 в школу-лицей № 61. После переговоров Низовский получил 12 тысяч сомов», — указывается в приговоре.

В итоге, выслушав доводы сторон, суд приговорил Юрия Низовского к штрафу в размере 50 тысяч сомов.

Напомним, директора школы № 61 Юрия Низовского 9 августа прошлого года задержал ГКНБ. По данным ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту коррупции.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Юрий Низовский отказался участвовать в конкурсе, считая этот процесс унизительным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269424/
просмотров: 2411
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство взятки. Замглавы УКС мэрии Бишкека оправдали
Заказное убийство в Арашане. Члена ОПГ Карышкыра приговорили к 14 годам тюрьмы
Следователи чаще всего просят у суда заключить человека под стражу — Минюст
Дело Алмазбека Бейшеналиева. Обвиняемого оставили под домашним арестом
Кемпир-абадское дело. Адвокатам отказано в проведении открытого процесса
Суд оправдал следователя, поместившего женщину без ее согласия в лечебницу
Кемпир-абадское дело. Адвокаты требуют открытого судебного разбирательства
В Сокулукском районе мужчина убил сожительницу. Он получил срок 12 лет
Журналиста Зулпукара Сапанова обвиняли в межрелигиозной розни. Суд оправдал его
В Кемине мужчину избили до смерти. Обвиняемых отпустили под домашний арест
Популярные новости
Задержан подозреваемый в&nbsp;коррупции. Сообщается, что он&nbsp;племянник Садыра Жапарова Задержан подозреваемый в коррупции. Сообщается, что он племянник Садыра Жапарова
В&nbsp;ГКНБ сообщили подробности задержания сторонников Адахана Мадумарова В ГКНБ сообщили подробности задержания сторонников Адахана Мадумарова
В&nbsp;Чуйской области парень из&nbsp;тайника забирал мефедрон. Его задержали В Чуйской области парень из тайника забирал мефедрон. Его задержали
В&nbsp;Маевке военнослужащий Внутренних войск насмерть сбил двух пешеходов В Маевке военнослужащий Внутренних войск насмерть сбил двух пешеходов
Бизнес
&laquo;Бишкекгаз&raquo; досрочно завершил переподключение абонентов к&nbsp;новому газопроводу «Бишкекгаз» досрочно завершил переподключение абонентов к новому газопроводу
Нургалы Асаналиев: Необходимо восстановить Кыргызский каганат как конфедерацию Нургалы Асаналиев: Необходимо восстановить Кыргызский каганат как конфедерацию
MEGA &laquo;прокачала&raquo; связь на&nbsp;Иссык-Куле MEGA «прокачала» связь на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабное расширение сети по&nbsp;всей стране Мобильный оператор О! провел масштабное расширение сети по всей стране
8 июля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 июля, пятница
23:43
Завораживает. В Лас-Вегасе построено самое большое сферическое здание в мире
23:22
В НЦОМиД запустили программу оперативного лечения ретинопатии у недоношенных
22:48
Член ОПГ Кольбаева угрозами отобрал у мужчины машину и деньги
22:14
В КР подписан меморандум о создании центральноазиатской сети MediaNetwork
21:52
Обещала удвоить вложения. В Сокулуке задержана подозреваемая в мошенничестве