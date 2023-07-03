Дело Юрия Низовского. Экс-директора школы приговорили к штрафу в 50 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека признал бывшего директора школы № 61 Юрия Низовского виновным по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. Об этом говорится в приговоре суда.

По версии следствия, Юрий Низовский 18 июля прошлого года в своем служебном кабинете незаконно получил $400 от учителя кыргызского языка за перевод из другой школы и зачисление в третий класс ее родственника.

«Он же, являясь директором авторской физико-математической школы-лицея № 61, 8 июля 2022-го в своем кабинете принял родителя ученика А.А. Последний сообщил, что его сын в последней четверти 11-го класса получил большое количество неудовлетворительных оценок, которые могут повлиять на его поступление в вуз. Выслушав родителя, директор школы сказал, что за определенное вознаграждение может помочь в исправлении оценок. От родителя Низовский получил 10 тысяч сомов за исправление оценок его сыну при окончании учебы. Кроме того, он принял родителя, который просил перевести его детей из школы № 25 в школу-лицей № 61. После переговоров Низовский получил 12 тысяч сомов», — указывается в приговоре.

В итоге, выслушав доводы сторон, суд приговорил Юрия Низовского к штрафу в размере 50 тысяч сомов.

Напомним, директора школы № 61 Юрия Низовского 9 августа прошлого года задержал ГКНБ. По данным ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту коррупции.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Юрий Низовский отказался участвовать в конкурсе, считая этот процесс унизительным.