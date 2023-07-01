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Происшествия

Дело Ондуруша Токтонасырова. Милиция провела экспертизу

Следователь МВД провел экспертизу по материалам уголовного дела в отношении активиста Ондуруша Токтонасырова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жаныш Бараков.

По его словам, следователь провел судебно-лингвистическую экспертизу.

«Из документов следует, что Ондуруш Токтонасыров пишет в своем аккаунте Facebook посты, направленные на межнациональную рознь. Это сотрудники милиции увидели в ходе мониторинга социальных сетей. Факт они зарегистрировали сначала в журнале учета информации, а затем возбудили дело и назначили экспертизу. Мы еще не ознакомились с ее материалами», — сказал Жаныш Бараков.

Напомним, накануне примерно в 22.30 неизвестные посадили в машину и вывезли активиста Ондуруша Токтонасырова. Родственники и правозащитники больше часа не могли выяснить, где он находится. Позже выяснилось, что сотрудники милиции увозили его на допрос в рамках возбужденного уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269386/
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