Возбуждено уголовное дело по факту смерти старшины спецподразделения «Скорпион»

По факту смерти старшины воинской части Министерства обороны возбуждено уголовное дело, сообщили в Военной прокуратуре.

14 августа в 25-й отдельной бригаде спецназа «Скорпион» произошел инцидент: военнослужащий по неосторожности выстрелил в контрактника из-за неправильного обращения с оружием. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, однако по пути в больницу он скончался.

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона зарегистрировала данный факт по статье 399 часть 3 УК КР («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, причинившее по неосторожности особо тяжкий вред»).

«Ведется следствие, по результатам которого будет дана юридическая оценка действий всех должностных лиц», — отметили в Военной прокуратуре.