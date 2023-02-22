Дело «Керемет Банка». Артура Халдарова взяли под стражу

Соучредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что по решению Октябрьского районного суда Бишкека Артур Халдаров водворен в СИЗО-1 на два месяца.

«Вместе с Артуром Халдаровым по делу проходит некий Самат Исмаилов. Оба, по предварительным данным, обвиняются в мошенничестве. По некоторым сведениям, на Халдарова написал заявление о принятии мер в отношении него гражданин России. Известно, что соучредителя ОсОО «Ала-ТВ» объявляли в розыск. Расследованием занимается Генпрокуратура», — сказали редакции.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) преступных доходов», «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Следователи надзорного органа задержали заместителя председателя правления банка Максата Дадыбаева, двух сотрудниц финучреждения, а также директора бишкекского филиала. Замглавы правления водворили на гауптвахту столичного гарнизона, остальных — в СИЗО-1 Бишкека.

Соучредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров в 2021 году был признан виновным по другому уголовному делу — о продаже радиочастот. Его приговорили к штрафу в 280 тысяч сомов.