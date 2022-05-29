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Происшествия

Селевые потоки размыли дорожное полотно в Салам-Аликском айыл окмоту

В Узгенском районе Ошской области ливневые дожди продолжают испытывать сельчан. По данным пресс-службы МЧС, в результате непогоды в Салам-Аликском айыл окмоту селевые потоки затопили внутрихозяйственные дороги.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Селевые потоки размыли дорожное полотно в Салам-Аликском айыл окмоту

Отмечается, что обильные осадки представляют опасность для 18 жилых домов. Жители временно переселены.

В селе Чечебай Алтын-Булакского айыл окмоту закрыты участок внутренней дороги и дворы 20 жилых домов.

Для очистных и восстановительных работ на месте задействована оперативная группа Узгенского районного отдела МЧС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235117/
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