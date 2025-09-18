В ООН назвали 2024 год аномальным по количеству осадков. Во многих регионах мира, в том числе в большей части Центральной Азии, их выпало больше, чем обычно. Об этом сообщил глава отдела гидрологии, воды и криосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО) Стефан Уленбрук.

По его словам, в ряде регионов мира осадков выпало больше нормы — в Южной Азии, Сахеле, Центральной Азии и России, тогда как в Южной Америке и на юге Африки наблюдалась их нехватка.

Стефан Уленбрук отметил, что изменение количества осадков сказалось на уровне воды в местных реках. Согласно данным ВМО, в прошлом году отклонения речного стока от нормальных условий наблюдались примерно на 60 процентов глобальной площади водосбора.

«За последние шесть лет только около трети глобальной площади водосбора находилось в нормальных условиях стока по сравнению со средними показателями за 1991-2020 годы», — пишут эксперты ВМО.