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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вымогательство на границе. Замглавы Погранслужбы ГКНБ водворили в СИЗО

Первого заместителя директора Пограничной службы ГКНБ Курсанбека Бекташева водворили в СИЗО управления ведомства по городу Ош и Ошской области. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Ошский городской суд.

«Вместе с Курсанбеком Бекташевым под стражу взяты начальник управления Погранслужбы ГКНБ по Ошской области Чынарбек Насиев, а также начальник КПП «Достук-автодорожный» Аскарбек Эрмекбаев. Их водворили в следственный изолятор. Все трое будут содержаться под стражей один месяц», — сообщили редакции.

Напомним, ГКНБ задержал должностных лиц КПП «Достук-автодорожный». По версии следствия, военнослужащие под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу. Преимущественно их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных автотранспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211233/
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