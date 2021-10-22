Вымогательство на границе. Замглавы Погранслужбы ГКНБ водворили в СИЗО

Первого заместителя директора Пограничной службы ГКНБ Курсанбека Бекташева водворили в СИЗО управления ведомства по городу Ош и Ошской области. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ

Уточняется, что такое решение принял Ошский городской суд.

«Вместе с Курсанбеком Бекташевым под стражу взяты начальник управления Погранслужбы ГКНБ по Ошской области Чынарбек Насиев, а также начальник КПП «Достук-автодорожный» Аскарбек Эрмекбаев. Их водворили в следственный изолятор. Все трое будут содержаться под стражей один месяц», — сообщили редакции.

Напомним, ГКНБ задержал должностных лиц КПП «Достук-автодорожный». По версии следствия, военнослужащие под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу. Преимущественно их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных автотранспортных средств.