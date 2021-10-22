В Бишкеке при помощи видеокамер раскрыто 849 преступлений с начала года

В Бишкеке с начала года операторами Цифровизированного командного центра с помощью видеокамер выявлено и раскрыто 849 преступлений, проступков и административных нарушений. Об этом на заседании общественного совета МВД сообщил замначальника Службы общественной безопасности Азамат Батырбаев.

Он отметил, что для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в столице в многолюдных местах установлено 60 видеокамер, 20 из которых с функцией идентификации лиц, 20 — обычных и 20 — панорамных.



«Силами МВД и Цифровизированного командного центра ГУВД Бишкека также было установлено 40 видеокамер в областях. В центре также есть доступ к проекту «Безопасный город», в Бишкеке на 38 перекрестках установлено 319 камер наружного видеонаблюдения, доступных в онлайн-режиме», — уточнил Батырбаев.



Отмечается, что с 31 октября 2019 года по настоящее время системой идентификации лиц распознаны и задержаны 55 лиц, находящихся в розыске. 13 из них были распознаны и задержаны с начала этого года.