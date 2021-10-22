10:11
USD 84.80
EUR 98.72
RUB 1.19
Происшествия

В Бишкеке при помощи видеокамер раскрыто 849 преступлений с начала года

В Бишкеке с начала года операторами Цифровизированного командного центра с помощью видеокамер выявлено и раскрыто 849 преступлений, проступков и административных нарушений. Об этом на заседании общественного совета МВД сообщил замначальника Службы общественной безопасности Азамат Батырбаев.

Он отметил, что для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в столице в многолюдных местах установлено 60 видеокамер, 20 из которых с функцией идентификации лиц, 20 — обычных и 20 — панорамных.

«Силами МВД и Цифровизированного командного центра ГУВД Бишкека также было установлено 40 видеокамер в областях. В центре также есть доступ к проекту «Безопасный город», в Бишкеке на 38 перекрестках установлено 319 камер наружного видеонаблюдения, доступных в онлайн-режиме», — уточнил Батырбаев.

Отмечается, что с 31 октября 2019 года по настоящее время системой идентификации лиц распознаны и задержаны 55 лиц, находящихся в розыске. 13 из них были распознаны и задержаны с начала этого года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211215/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Безопасный город. С начала проекта в бюджет поступило 1,8 миллиарда сомов
В Кыргызстане думают, как штрафовать владельцев машин с иностранными номерами
Где установлены передвижные камеры «Безопасного города». Список
«Безопасный город» — 2. Завершен капитальный ремонт Центра мониторинга
По Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за нарушения ПДД
Бишкекский горсуд посчитал достоверным расследование журналиста по ПДД
Мы ни при чем. В компании «Вега» прокомментировали митинг бишкекских водителей
Депутат сравнил число погибших в ДТП с количеством умерших от коронавируса
Бишкекчанин жалуется на знаки «Безопасного города», установленные с нарушением
Бишкекчане жалуются на некачественную разметку, мэрия взялась исправлять ее
Популярные новости
Задержание Эркина Салымбекова. В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности уголовного дела Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела
Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ
В&nbsp;Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины В Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины
В&nbsp;Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и&nbsp;оружие В Бишкекской новостройке обворовали дом. Похитили золото, деньги и оружие
Бизнес
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
22 октября, пятница
10:01
Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно...
10:00
Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву
09:45
Вымогательство на границе. Замглавы Погранслужбы ГКНБ водворили в СИЗО
09:44
В Бишкеке при помощи видеокамер раскрыто 849 преступлений с начала года
09:38
Актер Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма оператора