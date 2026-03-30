Депутат предлагает направлять деньги доноров на установку видеокамер в детсадах

Депутат предлагает направлять средства доноров на установку видеокамер в детсадах. Об этом Болот Сагынаев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи при обсуждении ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по дошкольному образованию.

По его словам, нередко в интернете появляются те или иные факты насилия или жестокого обращения над детьми в дошкольных учреждениях.

«Чтобы не допускать подобных случаев, необходимо устанавливать видеофиксацию во всех детсадах страны. Минпросвещения сегодня просит депутатов одобрить ратификацию соглашения с донорами по дошкольному развитию. Можно было бы предусмотреть часть средств на установку видеонаблюдения в детсадах», — считает Болот Сагынаев.

Он поинтересовался, сколько случаев насилия или жестокого обращения над детьми зафиксировано в Минпросвещения за последние два года.

Начальник управления дошкольного образования Минпросвещения Нурзида Касымова отметила, что на сегодня 80 процентов детсадов обеспечены видеонаблюдением.

«Сейчас ведется работа по 100-процентному оснащению детсадов видеокамерами. Это задачи возложены на местные органы власти. Сейчас нам дано задание, что видеокамеры должны быть соединены с системой МВД «Безопасный город».

В КР в последние годы зафиксировано пять случаев насилия над детьми в детсадах, из них три случая в частных детсадах и два в государственных. Разработаны инструкции и проводится обучение воспитателей по работе с детьми», — добавила она.

Депутат также поинтересовался тем, сколько дошкольных учреждений было возвращено государству.

Нурзида Касымова отметила, что из более чем 400 зданий детсадов около 200 сегодня используются в качестве школ. «Их уже не будут перепрофилировать. А вот из 247 ранее перепрофилированных зданий детсадов 25 вернули государству. По остальным ведется работа по их возврату на баланс государства», — добавила она.