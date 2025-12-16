На скотобойнях и рынках скота расширяют систему видеонаблюдения

В целях обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности служба ветеринарного и фитосанитарного надзора поэтапно внедряет систему видеонаблюдения на скотобойнях и рынках скота. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На сегодня видеокамеры установлены на 54 скотобойнях, 5 рынках скота, а также в 1 ветеринарно-санитарной экспертной лаборатории (ВСЭЛ) Московского района. В настоящее время в общей сложности 23 камеры видеонаблюдения функционируют в рабочем режиме, обеспечивая постоянный мониторинг процессов на рынках скота и скотобойнях.

Кроме того, служба ветеринарного и фитосанитарного надзора прорабатывает вопрос совместно с опытным специалистом компании Dahua, обладающим знаниями в сфере видеонаблюдения, по установке дополнительно 37 камер и их полной интеграции в систему ситуационного центра.

