С начала года сотрудники криминальной милиции раскрыли 361 преступление

С начала года сотрудники службы криминальной милиции раскрыли 361 преступление. Об этом на заседании общественного совета МВД сообщил заместитель начальника СКМ Азамат Токтоналиев.

«Задержаны 125 разыскиваемых преступников, найдены семеро без вести пропавших. Задержаны и привлекаются к уголовной ответственности 166 членов ОПГ. Среди них подозреваемые в убийствах, вымогательствах, похищениях людей, разбоях, грабежах, угонах, мошенничестве и других преступлениях», — отметил Токтоналиев.



Сообщается также, что у задержанных с начала года членов ОПГ были изъяты 4 единицы огнестрельного оружия и 12 патронов.