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Происшествия

В Джалал-Абаде при строительстве школы нанесен ущерб в 5 миллионов сомов

В Джалал-Абадской области при строительстве школы государству нанесен ущерб почти в 5 миллионов сомов. Об этом сообщают в ГКНБ.

Отмечается, что при проверке выявлены факты сговора должностных лиц управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией при строительстве средней школы № 76 имени Матиева в селе Талаа-Булак Сузакского района.

Факт зарегистрирован ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В ведомстве уточнили, что установлены факты завышения фактических объемов выполненных строительно-монтажных работ и их расценок, укрывательства ответственных специалистов нарушений по техническому надзору, а также нарушения требований СНиП и правил приемки в эксплуатацию построенных объектов.

Сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составила 4 миллиона 970 тысяч 944 сома.

Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211151/
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