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Происшествия

МВД: Расследование дела в отношении племянницы Сооронбая Жээнбекова продлили

Досудебное производство в отношении племянницы экс-президента Сооронбая Жээнбекова продолжается. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил старший следователь следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

«26 марта в ЕРПП был зарегистрирован факт по статье 204 (мошенничество) УК КР. Сегодня проводятся следственные мероприятия. Из-за объема работ расследование было продлено», — сказал он.

Напомним, племянница экс-президента Сооронбая Жээнбекова (дочь Канторо Жээнбекова) Гульзат Кантороева подозревается в мошенничестве. Заявители указали, что она неправомерно завладела чужим имуществом. Она находится под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210856/
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