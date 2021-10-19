МВД: Расследование дела в отношении племянницы Сооронбая Жээнбекова продлили

Досудебное производство в отношении племянницы экс-президента Сооронбая Жээнбекова продолжается. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил старший следователь следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

«26 марта в ЕРПП был зарегистрирован факт по статье 204 (мошенничество) УК КР. Сегодня проводятся следственные мероприятия. Из-за объема работ расследование было продлено», — сказал он.

Напомним, племянница экс-президента Сооронбая Жээнбекова (дочь Канторо Жээнбекова) Гульзат Кантороева подозревается в мошенничестве. Заявители указали, что она неправомерно завладела чужим имуществом. Она находится под домашним арестом.