17:14
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Происшествия

В Новопавловке в драке пострадал школьник. Милиция возбудила дело

В результате драки школьников в селе Новопавловка пострадал 15-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение о скоплении и потасовке несовершеннолетних поступило 16 октября. Когда на место выехали милиционеры, школьники отрицали факт драки.

«Позже выяснилось, что в больницу Бишкека обратился 15-летний А.Н. У него зафиксированы телесные повреждения. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР, начато досудебное производство. Обстоятельства инцидента выясняются», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210766/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Столице и не снилось. В селах Ала-Буки запустили школьные автобусы
Кыргызстанки в Москве устроили массовую драку
Кыргызстанцев приглашают к участию в онлайн-школе Санкт-Петербургского вуза
В Кыргызстане у 43 процентов учеников младшей школы есть профили в соцсетях
Инцидент на границе. Обстановка в Кок-Таше стабильная
Инцидент на границе. Четыре кыргызстанских школьника обратились в больницу
На границе с Таджикистаном произошел конфликт. Подрались школьники двух стран
Мужчина подрался с представителями ЛГБТ в ночном клубе Бишкека
Учительница ударила семиклассника шваброй. В Минобразе начали разбирательство
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержали директора рынка &laquo;Дордой-Дыйкан&raquo; Эркина Салымбекова В Бишкеке задержали директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова
Задержание Эркина Салымбекова. В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности уголовного дела Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела
В&nbsp;Оше бывшего сотрудника органов МВД подозревают в&nbsp;изнасиловании школьницы В Оше бывшего сотрудника органов МВД подозревают в изнасиловании школьницы
Эркина Салымбекова водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Эркина Салымбекова водворили в СИЗО ГКНБ
Бизнес
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
18 октября, понедельник
17:12
В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года...
17:05
В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
16:43
В октябрьских событиях виноваты братья Жээнбековы. Фарид Ниязов написал письмо
16:43
Ошиблись. В офисе журналиста Болота Темирова прослушки не было
16:23
В Новопавловке в драке пострадал школьник. Милиция возбудила дело