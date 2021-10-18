В Новопавловке в драке пострадал школьник. Милиция возбудила дело

В результате драки школьников в селе Новопавловка пострадал 15-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение о скоплении и потасовке несовершеннолетних поступило 16 октября. Когда на место выехали милиционеры, школьники отрицали факт драки.

«Позже выяснилось, что в больницу Бишкека обратился 15-летний А.Н. У него зафиксированы телесные повреждения. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР, начато досудебное производство. Обстоятельства инцидента выясняются», — сообщили в ГУВД.