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В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 53 килограмма меда

В Омскую область из Кыргызстана пытались незаконно провезти партию меда. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, кыргызстанец вез 53 килограмма меда из Бишкека. Перевозчик не предоставил ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу. Специалисты Россельхознадзора решили вернуть партию продукции по месту погрузки.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по статье 10.6 «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил» КоАП РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210660/
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