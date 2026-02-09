Кыргызский мед будет продаваться в странах ЕАЭС. Об этом на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, по итогам более годичных переговоров республике удалось получить разрешение на продажу кыргызского меда внутри Евразийского экономического союза.

«Это большое достижение. В целом в ЕАЭС работает 462 кыргызстанских предприятия. Есть также наработки по экспорту с КНР», — добавил Бакыт Торобаев.