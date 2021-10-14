Дело о захвате власти. Курсана Асанова оставили в СИЗО-50

В Бишкекском городском суде прошел процесс по апелляционной жалобе защиты экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Ранее по постановлению суда его перевели в учреждение № 50. Там содержатся особо опасные преступники, в том числе террористы, рецидивисты и члены ОПГ. Это следственный изолятор особого режима.

Сегодня судебная коллегия не поддержала апелляционную жалобу защиты и оставила экс-замминистра внутренних дел под стражей. Адвокаты считают, что в его отношении принимаются незаконные решения.

«Уголовные дела в отношении Курсана Асанова не имеют никакой доказательной базы. Руководство МВД пытается что-то найти и скомпрометировать, но у них этого не выйдет», — заключили адвокаты обвиняемого.

Курсан Асанов фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе по событиям в селе Кой-Таш в августе 2019 года, беспорядкам в октябре 2020-го. В сентябре его задержали по подозрению в захвате власти. Решение о содержании Курсана Асанова в изоляторе для рецидивистов принял суд по ходатайству Генеральной прокуратуры.