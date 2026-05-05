Сборная КР завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по конному спорту в Ташкенте

Кыргызстанские всадники блестяще выступили на этапе Кубка мира Евразийской лиги в Ташкенте. Об этом сообщается на сайте horseexpert.ru.

Соревнования имели международный статус и собрали атлетов почти из 20 стран. На кону стояли важные рейтинговые баллы для квалификации на финал Кубка мира.

Ринат Галимов стал лидером сборной, завоевав сразу три медали: золото в Гран-при (высота до 135 сантиметров), золото в дисциплине Six вar (мощный конкур на высоте 175 сантиметров) и бронзу на маршруте 130 сантиметров. Одно из первых мест он разделил с наездницей из Казахстана Нурилой Турсинбековой.

Екатерина Каркавцева продемонстрировала высокое мастерство в выездке и принесла Кыргызстану серебряную медаль.
5 мая, вторник
Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек
