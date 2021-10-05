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Задержан член ОПГ, с осени прошлого года вымогавший деньги у бизнеса

В Таласской области задержан ранее судимый 32-летний член ОПГ, с осени прошлого года промышлявший вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«По информации 3-го управления службы криминальной милиции, ряд лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены организованной преступности, в том числе отбывающие наказание в местах лишения свободы, регулярно вымогали у представителей бизнес-сферы крупные денежные средства», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что осенью 2021 года неизвестные, позвонив предпринимателю, потребовали от него деньги. Через некоторое время к бизнесмену приехал представитель криминального мира, который, угрожая, отобрал у него деньги и товар. Общий ущерб составил порядка 420 тысяч сомов.

Отмечается, что расследованием занимается следственная служба одного из районных отделов Чуйской области. Дело возбуждено по статье 203 «Вымогательство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209322/
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