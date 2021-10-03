Борт, следовавший из Санкт-Петербурга в Ош, совершил экстренную посадку в Казани

Самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Ош, сегодня ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, борт, принадлежавший авиакомпании «Аэрофлот», вылетел по расписанию в 00.05 в Ош из Пулково. Спустя какое-то время экипаж запросил экстренную посадку в Казани.

Аirbus A320 направлялся в Кыргызстан, конечной точкой маршрута был Ош. По данным СМИ, одному из пассажиров на борту стало плохо.

Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Казани. В Татарстане лайнер приземлился в 2.40. Самочувствие пассажира, а также его дальнейшая судьба не уточняются.