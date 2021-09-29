Мужчина с шестимесячной дочкой на руках митингует у Дома правительства

Мужчина с шестимесячной дочкой на руках у Дома правительства просит встречи с президентом Садыром Жапаровым. Об этом 24.kg сообщил Муса Жаназаков.

Он рассказал, что у него есть дочь. Она родилась с инвалидностью. На сегодня, по словам врачей, у ребенка подозрение на коронавирус, но никто не берется ее лечить.

«Уважаемый президент, я хочу обратиться к вам. Моя дочь родилась с инвалидностью. Один врач говорит, что у нее сейчас подозрение на коронавирус, но не принимает, идем к другому врачу, говорит, нужно идти в хирургию. Но и там нас не принимают. Повторно даже рентген не делают. Я три раза был на приеме в Министерстве здравоохранения. В Джал (Национальный центр охраны материнства и детства. — Прим.) идем, там выдают талоны, но они до обеда заканчиваются. А после обеда принимают только тех, кто заплатил. Те, у кого денег нет, сидят в очереди, те у кого они есть, заходят без очереди. Прошу вас, президент, выйдите к народу и выслушайте нас», — сказал Муса Жаназаков.