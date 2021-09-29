16:04
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Происшествия

Мужчина с шестимесячной дочкой на руках митингует у Дома правительства

Мужчина с шестимесячной дочкой на руках у Дома правительства просит встречи с президентом Садыром Жапаровым. Об этом 24.kg сообщил Муса Жаназаков.

Он рассказал, что у него есть дочь. Она родилась с инвалидностью. На сегодня, по словам врачей, у ребенка подозрение на коронавирус, но никто не берется ее лечить.

«Уважаемый президент, я хочу обратиться к вам. Моя дочь родилась с инвалидностью. Один врач говорит, что у нее сейчас подозрение на коронавирус, но не принимает, идем к другому врачу, говорит, нужно идти в хирургию. Но и там нас не принимают. Повторно даже рентген не делают. Я три раза был на приеме в Министерстве здравоохранения. В Джал (Национальный центр охраны материнства и детства. — Прим. 24.kg) идем, там выдают талоны, но они до обеда заканчиваются. А после обеда принимают только тех, кто заплатил. Те, у кого денег нет, сидят в очереди, те у кого они есть, заходят без очереди. Прошу вас, президент, выйдите к народу и выслушайте нас», — сказал Муса Жаназаков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208712/
просмотров: 1150
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал закон о запрете на курение в общественных местах
Садыр Жапаров обещает наказать чиновников, которые будут вмешиваться в выборы
Кабмин рассмотрел вопрос реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов
Избавьтесь от подхалимов. Равшан Джеенбеков написал письмо Садыру Жапарову
Садыр Жапаров пообещал создавать условия для деятелей культуры
Президент вручил госнаграды в честь 30-летия независимости Кыргызстана
У Кыргызстана есть понимание основных тенденций мировой политики — эксперт
Страшнее COVID-19: почему ежегодно все больше людей умирает на наших дорогах
Эвакуированные из Афганистана структуры ООН предлагают разместить в Бишкеке
О недобросовестных инвесторах рассказал Генеральной Ассамблее ООН Садыр Жапаров
Популярные новости
Задержан директор одной из&nbsp;фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на&nbsp;лекарства Задержан директор одной из фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на лекарства
Без вести пропавший год назад Валерий Серенков найден Без вести пропавший год назад Валерий Серенков найден
Правозащитник Валентина Чупик задержана в&nbsp;Шереметьево. Ей&nbsp;грозит депортация Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево. Ей грозит депортация
В&nbsp;Бишкеке горит кафе сети &laquo;Империя пиццы&raquo;. Привлечены четыре пожарных расчета В Бишкеке горит кафе сети «Империя пиццы». Привлечены четыре пожарных расчета
Бизнес
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
29 сентября, среда
16:03
Кадр Бакиева. Депутаты обеспокоены репутацией кандидата на пост главы Нацбанка Кадр Бакиева. Депутаты обеспокоены репутацией кандидата...
16:03
Жогорку Кенеш утвердил Кубанычбека Боконтаева на пост главы Нацбанка
16:00
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Кара-Балта» и «Каганат». Прямой эфир
15:49
Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
15:32
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева будут допрашивать онлайн