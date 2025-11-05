Показатель первичной инвалидности взрослых снизился в Кыргызстане в 2024 году

В прошлом году в Кыргызстане 7 тысяч 444 взрослых признали лицами с инвалидностью. Об этом говорится в материалах Центра электронного здравоохранения.

Согласно обзору, уровень показателя первичной инвалидности взрослых по сравнению с 2023-м снизился на 13,6 процента, составив 16,5 на 10 тысяч человек.

У детей показатель остался на уровне 2023 года, составив 11,8 на 10 тысяч человек (в 2022-м — 13,9). Всего в 2024-м 3 тысячи 179 детей первично признали лицами с инвалидностью.

Фото из обзора ЦЭЗ

В структуре причин первичной инвалидности взрослых ведущее место занимали болезни нервной системы, системы кровообращения, психические расстройства, новообразования, болезни эндокринной системы. На долю травм, несчастных случаев и отравлений ежегодно приходится около 6 процентов.

В структуре первичной инвалидности детей (от 0 до 17 лет) основное место занимали врожденные аномалии, болезни нервной системы, психические расстройства, болезни глаза. На долю травм, несчастных случаев и отравлений ежегодно приходится 3 процента.

Ранее сообщалось, что всего в КР проживает более 218 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе свыше 37 тысяч детей.