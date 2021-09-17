Выявлен канал поставки наркотиков из Иссык-Кульской области в город Ош

Сотрудники милиции выявили канал поставки наркотиков из Иссык-Кульской области в Ош и Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

В южной столице у одного из местных жителей была проведена «контрольная закупка» гашиша весом 42 грамма. Впоследствии это задержание позволило выйти на двух уроженцев Иссык-Кульской области, занимающихся торговлей наркотиками в Тюпском и Иссык-Кульском районах.

«24 августа в Тюпском районе в доме подозреваемого был произведен обыск. На кухне было обнаружено 865 граммов гашиша. В тот же день в Иссык-Кульском районе в сарае второго подозреваемого была обнаружена высушенная конопля чистым весом 420 граммов», — уточнили в СБНОН.

Расследование продолжается. Следствие считает, что задержанные — не единственные участники канала по поставке наркотиков.